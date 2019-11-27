Самый несложный и самый, пожалуй, знаменитый гарнир - это картофельное пюре. Но чтобы из года в год не готовить одно и то же, приготовьте необычное картофельное пюре - праздник все же! А что еще?

Картошечка гармошкой

Возьмите в произвольном количестве картофель, чеснок, соль, сливочное масло, зелень укропа – свежую или сушеную.

Помойте и почистите картофель, желательно одинакового размера, небольшую. Сделайте надрезы по спирали, чтобы получилась гармошка, посолите. Смажьте противень сливочным маслом, выложите на него картофель. Натрите чеснок на мелкой терке, смешайте с мягким сливочным маслом и укропом. Выложите на каждую гармошку эту смесь, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Овощи на гриле

Подготовьте 2 сладких перца, баклажан, цуккини, 4 помидора, сок половины лимона, соль, оливковое масло и специи по вкусу.

Помойте все овощи, перец очистите и разделите на соломку из 8 частей, остальные овощи нарежьте кружочками. Сбрызните все овощи оливковым маслом, посолите и приправьте по вкусу. Обжарьте овощи на сковороде гриль или на решетке, если праздник проходит на морозном воздухе у костра. Сложите овощи в тарелку, полейте лимонным соком и еще немного оливковым маслом.

Грибное рагу

Возьмите банку консервированных шампиньонов, 1 кг картофеля, морковь, 2 головки репчатого лука, растительное масло для готовки, соль и перец по вкусу.

Отварите картофель и разомните его в пюре, натрите морковь на терке и обжарьте на масле, отдельно обжарьте лук. С грибов слейте жидкость, нарежьте их помельче. Смешайте пюре с двумя зажарками и грибами, посолите и поперчите по вкусу.

Картофельный гратен

Понадобится 50 грамм сливочного масла, 2 луковицы, 500 грамм картофеля, 80 грамм твердого сыра, соль и перец по вкусу.

Пока разогревается духовка, мелко порежьте лук и обжарьте его в 20 граммах сливочного масла. Почистите картофель и нарежьте кружками. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее треть картофеля, половину лука и половину тертого сыра, приправьте и посоли по вкусу. Снова слой картофеля, лука и сыра – и снова приправьте. Третий финальный слой из картофеля и сыра, сверху натрите сливочное масло. Выпекайте в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

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