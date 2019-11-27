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Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского
27.11.2019 18:59
Мендель получает на должности пресс-секретарь Зеленского 25 тысяч гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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