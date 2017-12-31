На Кировоградщине полиция в домашнем холодильнике обнаружила чудовищную находку, передает со ссылкой на

Как сообшили правоохранители, к ним обратились врачи после того, как к ним в больницу с осложнениями, характерными для родов, поступила женщина. Однако пояснить, где сейчас находится ее горе-мать не смогла.

После этого полиция нагрянула домой к роженице, где во время обыска и нашли в морозилке холодильника тела двоих новорожденных близнецов.

Сама же горе-мать утверждает, что дети родились мертвыми. Так ли это — установит следствие, после проведения экспертизы.

Как стало известно, роженица — многодетная мать. У нее есть три дочери. Тем не менее ни они, ни отец якобы не замечали беременности мамы и жены. Утверждают, что ничего не знали про роды и про новорожденных в собственном холодильнике. В то же время соседи считают эту семью вполне благонадежной.















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