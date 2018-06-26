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В Польше работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом, грозит три года тюрьмы
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26.06.2018 04:41
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В начале января польский предприниматель Анджей Ц., не желая
оплачивать лечение украинской работницы Оксаны К., попытался скрыть
от местных властей факт трудоустройства женщины. В Польше работает
до 2 млн украинцев Фото: wikipedia.org Материалы правоохранителей
передали в суд. Предпринимателю грозит до трех лет заключения.
Мужчине выдвинули девять обвинений, восемь из которых касается
того, что он не зарегистрировал в системе социального страхования
Польши восемь украинцев.Издание напомнило, что в начале января
польский работодатель Анджей Ц. отказался оплачивать лечение
украинки Оксаны К., у которой произошло кровоизлияние в мозг. Он
попытался скрыть от профильной инспекции факт трудоустройства
женщины. Бизнесмен вывез украинку в другой населенный пункт,
оставил на автобусной остановке и вызвал полицию якобы к пьяному
человеку.История приобрела широкий резонанс в польских СМИ. После
чего ею занялись местные правоохранители.В январе премьер-министр
Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что страна за последние
годы приняла 1,5 млн украинцев. По информации спикера Сейма Марека
Кухцинского, в стране работает до 2 млн украинцев.В Национальном
банке Польши ожидают, что до конца 2020-го на польский рынок
труда ежегодно будет прибывать 200–300 тыс. украинцев. В
марте в стране открыли информационную телефонную
линию для работников из Украины.
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