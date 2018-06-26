В начале января польский предприниматель Анджей Ц., не желая оплачивать лечение украинской работницы Оксаны К., попытался скрыть от местных властей факт трудоустройства женщины. В Польше работает до 2 млн украинцев Фото: wikipedia.org Материалы правоохранителей передали в суд. Предпринимателю грозит до трех лет заключения. Мужчине выдвинули девять обвинений, восемь из которых касается того, что он не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь украинцев.Издание напомнило, что в начале января польский работодатель Анджей Ц. отказался оплачивать лечение украинки Оксаны К., у которой произошло кровоизлияние в мозг. Он попытался скрыть от профильной инспекции факт трудоустройства женщины. Бизнесмен вывез украинку в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке и вызвал полицию якобы к пьяному человеку.История приобрела широкий резонанс в польских СМИ. После чего ею занялись местные правоохранители.В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что страна за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. По информации спикера Сейма Марека Кухцинского, в стране работает до 2 млн украинцев.В Национальном банке Польши ожидают, что до конца 2020-го на польский рынок труда ежегодно будет прибывать 200–300 тыс. украинцев. В марте в стране открыли информационную телефонную линию для работников из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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