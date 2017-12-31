В воскресенье, 31 декабря, в Харькове суд арестовал на два месяца (до 27 февраля 2018 года) без возможности внесения залога Владимира Безуха, который накануне захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники 11 человек. Об этом сообщила судья в ходе заседания, которое транслировал один из украинских телеканалов.

Известно, что суд удовлетворил ходатайство обвинения взять Безуха под стражу без возможности залога на 60 суток. Как известно, днем 30 декабря 2017 года в Харькове на ул. Шевченко мужчина захватил отделение "Укрпочты", в котором на тот момент находилось 11 человек, в том числе двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.

Как оказалось, мужчина, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, вероятно, нуждается в помощи психиатров. По факту событий в Харькове полиция открыла уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заложников из отделения "Укрпочты" в Харькове, где их держал мужчина, угрожавший взрывчаткой, освободили, самого злоумышленника задержали.

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