Российский оппозиционер Алексей Навальный пожелал "всем, вне зависимости от их политических взглядов", счастливого Нового года. За спиной Навального нарисован Кремль Скриншот: Алексей Навальный / YouTube "В традиции новогоднего обращения надо бы сказать – это был непростой, сложный год для всей России, а в следующем году нам снова предстоит "затянуть пояса". Но честно признаюсь, если вы еще сами не заметили, Кремль за моей спиной пока нарисованный, не настоящий, следовательно за всю Россию говорить не буду", – подчеркнул политик.Он отметил, что 2017 год для него был интересным."Я провел его между вас. Объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных смелых людей, работал с замечательной командой", – отметил Навальный.Политик пожелал "всем, вне зависимости от их политических взглядов", счастливого Нового года."Делайте то, что считаете правильным, говорите то, что хочется, дружите с теми, кто вам нравится. Начните новую жизнь с 1 января или не начинайте, если у вас нет таких планов. Будьте самими собой, но оставайтесь хорошими людьми, поступающими правильно и честно в любой ситуации", – заявил Навальный.Он добавил, что в 2018 году все будет зависеть "только от нас самих", "как и в любом другом году".Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Сегодня высший суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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