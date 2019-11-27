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В авто Tesla дворники заменят лазерным устройством
27.11.2019 19:37
Tesla Motors планирует заменить автомобильные дворники лазерами
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Теги:
авто
события
украина
дворники
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