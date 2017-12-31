Обвиняемый в организации теракта в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко заявил, что намерен обжаловать постановление суда об аресте. Лукьяненко будет находиться под стражей до 28 февраля Фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/ По решению суда, Лукьяненко будет находиться под стражей по 28 февраля.Обвиняемый заявил, что намерен обжаловать постановление об аресте.27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадало 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.29 декабря ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.30 декабря ФСБ РФ заявила, что задержала "организатора и непосредственного исполнителя" подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете.Источник "Интерфакса" рассказал, что задержанный 35-летний россиянин Дмитрий Лукьяненко является участником движения New Age и имеет националистические взгляды. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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