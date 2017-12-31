Instagram и Telegram заблокированы в Иране Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на иранское телевидение. По данным ТВ, такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка и безопасности граждан. В компании Facebook, владеющей Instagram, пока никак не прокомментировали эту информацию, отмечает АП. В четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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