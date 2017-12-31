|Заєць чи осел? Віталія Козловського висміяли за дивне селфі (ФОТО)
|31.12.2017 17:37
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Напередодні Нового року співак показав, як готується до свята. У своєму Інстаграмі Віталій виклав селфі у чорній масці зайця і прокоментував: "Скоро Новий рік! Не забудьте викинути сміття з відра, з голови, з життя ... ррррррр !!! я зайка, твой зайка".
Втім, шанувальники не оминули нагоди посміятися й тут: "Це, пардон, не зайка, це якийсь вухатий Бетмен!"; "А мені здався – осел"; "Незвично і дивно. Чорний заєць? Але, як маска, страхітливо!", - пишуть вони.
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