Для відомого співака Віталія Козловського рік видався не надто вдалим - напередодні весілля розлучився зі своєю нареченою Раміною Есхакзай, "отримав на горіхи" від шанувальників за візит до Нелі Штепи, відомої сеператистки, а також фани добряче висміяли його відверті світлини, якими співак намагався знайти собі наречену.



Напередодні Нового року співак показав, як готується до свята. У своєму Інстаграмі Віталій виклав селфі у чорній масці зайця і прокоментував: "Скоро Новий рік! Не забудьте викинути сміття з відра, з голови, з життя ... ррррррр !!! я зайка, твой зайка".



Втім, шанувальники не оминули нагоди посміятися й тут: "Це, пардон, не зайка, це якийсь вухатий Бетмен!"; "А мені здався – осел"; "Незвично і дивно. Чорний заєць? Але, як маска, страхітливо!", - пишуть вони.





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