США внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп о протестах в Иране: Похоже, люди больше не намерены мириться с ситуацией Фото: EPA "Большие протесты в Иране. Люди, наконец, становятся мудрыми и понимают, что их деньги и богатство воруют и растрачивают на терроризм. Похоже, они больше не намерены с этим мириться. США внимательно следят за нарушениями прав человека!" – написал Трамп. Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г. 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.Сегодня основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал иранский канал amadnews, советовавший использовать "коктейли Молотова" против полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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