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В США обнаружили бутылку с запиской из прошлого века
27.11.2019 20:52
Рабочие наткнулись на записку из прошлого века Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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