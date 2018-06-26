Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и подчеркнула важность отношений двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы британского правительства, передает .

“Премьер-министр сегодня вечером позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах”, — говорится в распространенном коммюнике.

Мэй “подтвердила важность двусторонних отношений между Соединенным Королевством и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над общими приоритетами, включая сотрудничество в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также по Сирии и поддержки политического урегулирования на Кипре”.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправок в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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