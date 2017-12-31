Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, 35-летний
житель Тернополя, не справился с управлением. Восемь человек
пострадало в ДТП с пассажирским микроавтобусом во Львовской области
Фото: lv.npu.gov.ua Предварительно установлено, что водитель
автомобиля, 35-летний житель Тернополя, не справился с управлением,
в результате чего микроавтобус перевернулся.Телесные повреждения
получили водитель и семь пассажиров - жители Волынской,
Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей. Они были доставлены
в больницы в Жовкве и Львове.Полиция решает вопрос об открытии
уголовного производства.
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