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Во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус, восемь пострадавших
31.12.2017 18:04
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, 35-летний житель Тернополя, не справился с управлением. Восемь человек пострадало в ДТП с пассажирским микроавтобусом во Львовской области Фото: lv.npu.gov.ua Предварительно установлено, что водитель автомобиля, 35-летний житель Тернополя, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся.Телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей. Они были доставлены в больницы в Жовкве и Львове.Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

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