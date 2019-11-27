Во время выступления на молодежном саммите зрители освистали Меланию Трамп - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Во время выступления на молодежном саммите зрители освистали Меланию Трамп
27.11.2019 21:46
Меланию Трамп освистали во время выступления
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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