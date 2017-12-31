В новогоднюю ночь безопасность и порядок по всей стране будут обеспечивать более 10 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечено, что личный состав полиции в государстве переведен на усиленный вариант несения службы.

"По имеющейся информации, массовые мероприятия по случаю празднования Нового года пройдут на территории 722 населенных пунктов. Ориентированно участие в мероприятиях примут более 1,6 млн граждан. Публичную безопасность и порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 8 тысяч полицейских и 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, только в Киеве на службу заступили около 1500 правоохранителей, между них - взрывотехники и кинологи. "Вся информация поступает и обрабатывается в ситуационном центре, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств.

Для того, чтобы граждане могли в безопасности отметить новогодние праздники, личный состав полиции в областях переведен на усиленный вариант несения службы", - резюмировали в Нацполиции.

ак сообщал MIGnews.com.uа ранее, жители Украины стали делать ставки на слова, которые произнесет в новогоднюю ночь в поздравительной речи президент страны Петр Порошенко.

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