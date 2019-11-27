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Председатель ОБСЕ посетит Станицу Луганскую в рамках визита в Украину
27.11.2019 22:05
Украину посетит председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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