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Глава Харьковской ОГА Светличная заявила, что с освобожденными из отделения "Укрпошти" заложниками работают психологи
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31.12.2017 18:12
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30 декабря Владимир Безух захватил отделение "Укрпошти" возле
станции метро "Киевская" в Харькове, в котором находились люди. К
концу дня заложники были освобождены, сейчас с ними работают
специалисты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке К
вечеру 30 декабря заложников осободили Фото: npu.gov.ua По ее
словам, специалисты работают и с родственниками бывших
заложников."Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками
работают психологи и медики", – заявила Светличная. Она
отметила, что всем пострадавшим в результате захвата будет оказана
необходимая помощь.30 декабря Безух захватил отделение
"Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала
сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих
детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять,
двое из них – дети.Правоохранители рассказали,
что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми
лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня
суд арестовал Безуха по 27 февраля без права внесения
залога.
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