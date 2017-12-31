30 декабря Владимир Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове, в котором находились люди. К концу дня заложники были освобождены, сейчас с ними работают специалисты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке К вечеру 30 декабря заложников осободили Фото: npu.gov.ua По ее словам, специалисты работают и с родственниками бывших заложников."Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", – заявила Светличная. Она отметила, что всем пострадавшим в результате захвата будет оказана необходимая помощь.30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха, Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд арестовал Безуха по 27 февраля без права внесения залога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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