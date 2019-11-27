Об этом сообщает Укринформ.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил, что учитывая техническое состояние вооружения и кораблей, их нельзя использовать по назначению.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", - заявил дипломат.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе, после осмотра кораблей на заводе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира