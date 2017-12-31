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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018
31.12.2017 18:19
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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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