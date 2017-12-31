Во время новогодних гуляний в областном центре Сахалина
Южно-Сахалинске из-за безуспешно запущенного фейерверка загорелась
новогодняя елка. После возгорания конструкцию искусственного дерева
охватило пламя, елка сгорела полностью Фото: sakhalin.info
После возгорания конструкцию искусственного дерева охватило пламя,
елка сгорела полностью до каркаса."И горение, и тушение
сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная
музыка", – пишет издание. В качестве предварительной причины
пожара очевидцы называют безуспешно запущенный фейерверк.Мэрия
Южно-Сахалинска намерена провести проверку в связи со случившимся.
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