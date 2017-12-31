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В российском Южно-Сахалинске сгорела городская новогодняя елка
31.12.2017 18:20
Во время новогодних гуляний в областном центре Сахалина Южно-Сахалинске из-за безуспешно запущенного фейерверка загорелась новогодняя елка. После возгорания конструкцию искусственного дерева охватило пламя, елка сгорела полностью  Фото: sakhalin.info После возгорания конструкцию искусственного дерева охватило пламя, елка сгорела полностью до каркаса."И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка", – пишет издание. В качестве предварительной причины пожара очевидцы называют безуспешно запущенный фейерверк.Мэрия Южно-Сахалинска намерена провести проверку в связи со случившимся.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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