В Украине должна состояться амнистия капиталов.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала писательница Оксана Забужко, передает со ссылкой на .

"О реформе собственности никто не говорит. Только в начале президентской карьеры вспоминал об амнистии капиталов. Больше, сколько помню, эту фразу никто не повторял. В во время такой амнистии надо было отчитаться за все, кроме первого миллиона: какое бы не было нечистое его происхождение, закон его официально "прощал". Вот до этой отметки, а дальше, пожалуйста, все одновременно - руки на стол! И дружно показываем обществу свои денежки и рассказываем, откуда мы их взяли. Вот это и будет - прозрачность и борьба с коррупцией. Хорошо, сегодня сумма должна быть другая, чем во времена депрессии в Штатах. Сделайте полмиллиарда. Сделайте что-нибудь! Не мне цифры диктовать этим пацанам. До сих пор даже депутаты не отчитываются, кто за них внес деньги на выборах! Кто за них платит - и , значит, они в первую очередь наемники того своего "спонсора", а уже во вторую очередь "народные избранники". А мы не имеем механизмов правового над ними контроля. У нас нет даже прозрачности бюджета - мы не можем зайти в интернет и посмотреть, например, на, постатейно, городская власть потратила бюджет . Перед нами не отчитываются", - сказала она.

Писательница рассказала, как выглядит прозрачность бюджета в Европе.

"Есть в Швейцарии, у подножия Монблана, такой высокогорный курорт Лейкербад. Село селом, но курорт - водопады, виды, на каждом шагу четырех-пяти звездный небольшой отельчик. Ходим, любуемся, а нам говорят, что мэр в тюрьме сидит - из-за перерасхода бюджета. Он не себе украл, а имел амбиции сделать из Лейкербада крупный туристический центр. Ну, и перестарался. Отели те не пустуют, и ущерба городу нет от того, что он настроил. Но закон есть закон! Спасибо, друг, за все, что сделал для города, но садись в тюрьму. Все ему симпатизируют и сочувствуют. Вот что такое прозрачность и отчетность.

А у нас продолжается "дымовая" болтовня о борьбе с коррупцией и дешевые шутовские представления, которые уже никого не интересуют", - подытожила Оксана Забужко.

Большое интервью с писательницей читайте в журнале "Країна" от 28 декабря.

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