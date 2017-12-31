|В Киеве на Крещатике взорвался мусорный контейнер
|31.12.2017 18:29
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В воскресенье, 31 декабря, в Киеве взорвался и загорелся мусорный контейнер на улице Крещатик в центре столицы, передает УНН.
Известно, что взрыв произошел в районе Пассажа.
"Бабахнуло, мы вышли из офисов. Дымилось, воняло, но все быстро потушили", - рассказали очевидцы происшествия.
Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.
Как сообщал Mignews.com.ua, около 10 утра в городе Новомосковск Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом.
Известно, что от взрыва загорелись соседние здания.
"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".
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