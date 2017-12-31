В воскресенье, 31 декабря, в Киеве взорвался и загорелся мусорный контейнер на улице Крещатик в центре столицы, передает УНН. Известно, что взрыв произошел в районе Пассажа. "Бабахнуло, мы вышли из офисов. Дымилось, воняло, но все быстро потушили", - рассказали очевидцы происшествия. Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются. Как сообщал Mignews.com.ua, около 10 утра в городе Новомосковск Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом. Известно, что от взрыва загорелись соседние здания. "На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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