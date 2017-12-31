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В Киеве на Крещатике взорвался мусорный контейнер
31.12.2017 18:29

В воскресенье, 31 декабря, в Киеве взорвался и загорелся мусорный контейнер на улице Крещатик в центре столицы, передает УНН. 

Известно, что взрыв произошел в районе Пассажа. 

"Бабахнуло, мы вышли из офисов. Дымилось, воняло, но все быстро потушили", - рассказали очевидцы происшествия. 

Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Как сообщал Mignews.com.ua, около 10 утра в городе Новомосковск Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом.

Известно, что от взрыва загорелись соседние здания.

"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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