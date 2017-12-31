В 2018 году люди в мире будут массово покупать электромобили, есть мясо из заменителей и летать в туристические полеты в космос, передает со ссылкой на .

Перестановки на политической шахматной доске, фантастические, но логические новшества на рынке технологий и изменения в продуктовой корзине потребителей предполагают эксперты Fortune.

2018 будет наполнен негативом для самых влиятельных мировых стран.

Политические противники президента Дональда Трампа - "демократы" - выигрывают выборы в парламент. Получат большинство в обеих палатах - представителей и сенаторов. Рейтинг Трампа будет около 40%. Политическое противостояние в стране обострится.

Сексуальные скандалы в британском парламенте Терезы Мэй будут увеличиваться, как снежный ком. В 2017 двое министров - обороны и международной торговли - подали в отставку. Переговоры по Brexit провалятся. Если досрочные выборы состоятся, победу получают "лейбористы" - политические оппоненты Мэй. Они попытаются закончить переговоры и создать "социалистический рай" в стране. Акции компаний и валютный рынок Великобритании обвалится.

В Италии на выборах в парламент одержат победу популистские "правые" партии. Они могут попытаться вывести страну из Евросоюза.

Мировая экономика будет расти медленно. На фоне общего кризиса поднимется Индия. В этом году показатель роста ее экономики составлял 6,7% в 2018 он составит 7,4%. Это будет самый быстрый рост между всех стран мира. Экономика Китая в это время вырастет на 6,5%. В Китае вместо расти количество долларовых миллионеров. Уже сейчас их больше, чем в .

Цена за баррель нефти будет составлять около $ 60. Политический беспокойство в Саудовской Аравии ( "чистки" и аресты в бизнес и политических кругах) будут продолжаться и влиять на цену "черного золота".

Президент выигрывает выборы в марте.

В мире компьютерных технологий углубятся существующие проблемы

Основателю Facebook Марку Цукербергу придется лично перечитывать все посты об американских выборах, чтобы убедиться - они не являются фейковых новостями или записями российских троллей.

Биткоин будет падать и взлетать снова. Эксперты предполагают, что он будет иметь цену $ 20 тыс. за единицу до конца 2018. Рекомендуют все же не вкладывать в него все свои сбережения - пусть это делают банки и другие крупные корпорации.

Роботы-врачи и контроль над биологическими процессами станут доступными

Мобильные медицинские технологии получат большой толчок к развитию. Инвестиции в них в 2017 составили $ 1.3 млрд. К 2020 объем инвестиций может достигнуть $ 100 млрд. Отрасль будет развиваться. Будет включать робо-терапию, помощь при диабете, поддержку людей с редкими заболеваниями.

В мире продлится разработки лекарств, которые контролируют РНК - одну из соединений в организме, которая ответственна за строительство белков. Ее называют "компаньон ДНК". Контроль над ней поможет преодолеть тяжелые заболевания.

Беспилотные авто и полеты в космос станут привычными

На дороги выедут беспилотные авто. Их испытания успешно прошли в и Сингапуре. Большинство поездок обошлась без аварий. С массовым их выпуском окажутся кенгуру, олени и мотоциклисты.

Uber, Alphaber (владельцы Google) и Tesla построят летающие авто. В качестве службы такси Uber проиграет - не сможет соперничать с местными мелкими фирмами.

За год продадут около 1 млн электрокаров. На их разработку власть Трампа выделит $ 10 млрд.

Первых космических туристов готовы в 2018 отправить в полет Илон Маск и его соперник Ричард Брэнсон. Джефф Безос дышит им в спину, но запустит туристов на орбиту в 2019 Первыми в космос полетят актриса , физик-теоретик Стивен Хокинг, певец Джастин Бибер и другие звезды.

Продуктовый рынок изменится

За следующие 5 лет молоко растительного происхождения составит 45% от общего количества розничного рынка молока. Его будут изготавливать из миндаля и сои. Уже в следующем году мы увидим, как растет количество мяса и рыбы, сделанных из растительного белка. Сейчас они составляют лишь 1% от мирового рынка. Растительное мясо будет вкусным и будет больше напоминать мясо. За следующие 5 лет его количество возрастет до 23%.

Традиционные приправы, такие как корица, кардамон, гвоздика станут менее популярны, чем ароматы цветов - розы и лаванды.

Крейг Гамильтон-Паркер, предсказавший приход к власти Трампа, Brexit и помолвка принца Гарри и Меган Маркл, открыл шокирующие предсказания на следующий год. В своем блоге обещает миру экологические катастрофы, политические сдвиги и наступления "золотого возраста" по их завершению. Украина на 2018 предсказывает участие в резонансном международном скандале.

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