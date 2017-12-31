Под Москвой горит склад пластикових изделий, огонь распространился на площадь в 1,5 тыс.кв м. Об этом сообщает РИА Новости, передает .

“Площадь пожара на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен повышенный ранг пожара № 2. Угрозы распространения пожара на другие здания нет, есть угроза распространения пожара внутри ангара. Погибших и пострадавших предварительно нет.

Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту пожара направлена дежурная смена “Мособлпожспас”.

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