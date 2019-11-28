В подозрении, которое сообщило НАБУ и САП "крёстному отцу контрабанды", отсутствует главное - подозрение Вадиму Альперину в контрабанде (ст.201 УК Украины). То есть, НАБУ и САП уже разобрались, что он не контрабандист и такое подозрение ему не сообщили. Об этом сообщил адвокат Альперина Андрей Федур. "Притопалы мы сегодня к прокурору САП на ул. Исаакяна-17. Предупредили прокурора о своем визите и он заявил, что ждет нас. Не скрывали мы эту информацию и от журналистов. На подходе к будивси САП, видим еще нет ходный журналиста. Но, есть спецагенты и детективы НАБУ. Здесь В. Альперин "включает импровизацию" и предлагает нам сфотографироваться на фоне таблички САП и прямо перед "Святым лекарством" спецагентов. Но, реакции ноль. Или план операции был другой, или, главное, - следующая картинка, точно не знаю. Заходим в помещение САП, а в холле аккуратно разместились журналисты. Мы поздоровались и я отдаю наши документы на регитрацию. И здесь, собачья свадьба. В помещение САП залетаются умышленно обученные НЕ летуны НАБУ. Кто назвавшись детективом объявляет В.Альпериным о задержании, даже памятку вручает и требует безотлагательно "пройти с ними". Понятно, что в такой звездный час, о адвокатах они просто не слышат, таких не существует. Еще не видел картинку из телеканалов, но видимо будет много тех, кому понравится такая "решительная борьба", еще не за ними пришли.

Дальше. Уже встречаюсь с В. Альпериным в НАБУ. Задержание и вручения подозрения. Задержание бесспорно является незаконным. А в подозрении, как я и заявил журналистам на крыльце САП, отсутствует главное - подозрение В.Альперину в контрабанде (ст.201 УК Украины) !!! То есть, НАБУ и САП уже разобрались, что он не контрабандист и такое подозрение ему не сообщили. Правда, немного неудобно получилось с вчерашними громкими заявлениями. Но это такое, может никто и не вспомнит. Главная цель действа достигнута. Продемонтровано "решительную борьбу". Задержан человек который сам пришел в прокуратуру (никто не вызывал), и основание задержания железобетонная - может скрываться от следствия и суда. Я уже когда это читал, то грешным делом подумал, - таки да, пожалуй, точно В. Альпериным решил от них спрятаться в прокуратуре. Очевидно, лучшей тайника не сыскать :)

В результате. Завтра вручают ходатайство об избрании меры пресечения содержания под стражей, с возможностью внесения какой-то астрономической суммы залога.

Это не шутки. Как обозвать, еще не решил.

Но, точно знаю. Думай! Те..." - Заявил Андрей Федур. Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина. "Альперин задержан НАБУ", - написал в среду вечером на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Каких-либо подробностей задержания замглавы ОП не сообщил. Вместе с тем, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" знакомый с ситуацией источник, Альперин был задержан в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда он прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром. Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя. "Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении. "Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в НАБУ. Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу. 26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина". Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин. "В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент. Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ. "Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - дорогой дар тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский. Спустя некоторое время Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП. "Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивают" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альперин ничего об этом еще не знает ... 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна 17. Разыскивать В.Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору", - написал Федур. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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