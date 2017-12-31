Все сильней и сильней грызет Песец население стран Западной цивилизации. Еда, доставшаяся за счет обломков "второго мира" и отсрочившая его приход, закончилась, и вот теперь граждане "первого мира" в полной мере ощутили на себе забывшиеся на несколько десятилетий прелести настоящего капитализма. А с учетом того, что сегодня уже начался процесс его демонтажа, и такой демонтаж любой социально-экономической системы происходит долго, сложно и кроваво, им придется затянуть пояса очень туго - сразу на несколько дырочек в ремне. И они уже затягивают.

Стесненные британские потребители пересмотрели свои планы на рождественские путешествия и купили меньше новых автомобилей в прошлом месяце, создав основу для первого падения праздн

ичных расходов за пять лет, заявили в компании Visa. Такое сообщение появилось на фоне заявлений со стороны Торговой палаты Великобритании о снижении экономических перспектив на следующие два года, поскольку инфляция будет расти быстрее заработной платы в течение двух лет. А затем - еще двух, и дальше снова двух..

Visa сообщила, что потребительские расходы, скорректированные с учетом инфляции в прошлом месяце, были на 0,9% ниже, чем в 2016 г. Это был меньший спад, чем падение на 2,1% в октябре, но все же довольно для падения ежегодных расходов в рождественский сезон, которое будет отмечаться впервые с 2012 г., отмечается в сообщении компании.

Наибольшее падение расходов приходилось на предметы роскоши, такие как автомобили и рождественские поездки за границу, в то время как более дешевые предметы роскоши, такие как косметические процедуры и косметика, стали более популярными.

"Люди предпочитают небольшие подарки, одновременно затягивая свои пояса, когда речь заходит о крупных покупках" - сказал исполнительный директор Visa Марк Антипоф.

И это лишь жалкое начало (с)

Пояса приходится затягивать и на другом конце света. Ведь капитализм, пусть и умирающий - глобальная система.

Население Азии тонет в долгах

Долговая нагрузка домохозяйств в развитых странах в целом снизилась в процентном отношении к ВВП после глобального финансового кризиса 2008 г., констатирует Банк международных расчетов. Однако в ряде азиатских стран эта тенденция движется в противоположном направлении. Наибольший рост зафиксирован в Китае, где домохозяйства заняли около $4,5 трлн за последние 10 лет. Но китайцы стартовали с очень низкой точки. Относительно уровня дохода Южная Корея, Таиланд и Малайзия достигли более высоких показателей. Потребительские долги также выросли в Гонконге и Сингапуре.

..Но долг может стать опасной вещью. В последнем докладе МВФ отмечается, что в краткосрочной перспективе рост заимствований домохозяйств способствует экономическому росту и снижает уровень безработицы. Однако через некоторое время эффект положительный может превратиться в негативный.

Уже можно увидеть первые признаки надвигающейся проблемы. Ипотечные платежи в Китае достигли 4,5% от общего годового дохода населения по сравнению с 3,6% в 2015 г., утверждает исследовательская фирма Gavekal Dragonomics. Это начинает давить на потребление.

Рост долговой нагрузки несет еще одну угрозу. Как и в других регионах мира, недобросовестные кредиторы Азии охотятся на наиболее уязвимую часть населения. В Южной Корее доля малообеспеченных домохозяйств, которые борются с непосильным долговым бременем, неуклонно увеличивается.

Чой Пэ-кун, экономист Университета Конкук в Сеуле, указывает, что у бедных, вероятно, не остается другого выбора, кроме как брать кредиты для покрытия повседневных расходов и оплату медицинского обслуживания. Угу, жизнь в кредит, с нарастающими процентами. И рано или поздно он становится невозвратным..

Закон современного мира: Работаем больше - получаем меньше. И не жалуемся, а то и так на планете народа в переизбытке.

Плохая новость: ваши зарплаты падают. Новость ещё хуже: отчёты, фиксирующие падение зарплаты, на самом деле преуменьшают то, насколько значительно падают наши зарплаты. Последнее пополнение этой литературы о рынке труда — исследование под названием "Анализ сдельно-прогрессивной оплаты труда в ряде стран ОЭСР, 1986-2013 г.г." посвящено исследованию в 11 развитых капиталистических странах, причём было обнаружено, что в восьми из них заработная плата не успевает за ростом производительности труда. Это предложение простыми словами звучит так: вы производите больше, а платят вам меньше.

Авторы статьи, Андрю Шарп и Джеймс Угучиони, публикующиеся в International Productivity Monitor, пишут:

"В восьми из 11 стран [входящих в ОЭСР], рассматриваемых в статье, рост медианной реальной заработной платы с середины 1980-х годов отстаёт от роста производительности труда. Величина разрыва между производительностью труда и медианной реальной заработной платой в этих странах различна, но качественный характер неизменен: рабочие трудятся всё более продуктивно, но этот рост производительности не сопровождается соответствующим ростом зарплаты типичного рабочего".

11 исследованных стран это Канада, Соединённые Штаты, Норвегия и 8 членов Европейского союза — Дания, Франция, Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Испания и Великобритания. Рабочие из Соединённых Штатов не будут удивлены, обнаружив, что самый большой разрыв между оплатой и ростом производительности наблюдается именно в их стране, а на втором месте находится Германия. Испания, Норвегия и Ирландия — это три исключения, хотя в каждой из них рост заработной платы по сравнению с ростом производительности мал.

.."Эмпирически распределение доходов в странах ОЭСР явно искажено; среднее значение больше медианного, потому что среднее значение тянется вверх за счёт самых высокоплачиваемых работников. ... Это могло бы означать, что выигрыш от производительности труда непропорционально распределяется в пользу работников, которые уже и так были высокооплачиваемыми по сравнению с медианным работником".

"Если исключить высокий один процент из показателей дохода работников, это вдвое снизит долю доходов, получаемых рабочими в Канаде и Соединённых Штатов. На самом деле, если исключить высокий один процент из общего дохода работников, то это покажет ещё большее снижение доли доходов работников во всех рассмотренных странах ОЭСР, за исключением Испании".

Кроме этого доклада, есть множество исследований, из которых следует такой же вывод. Международная организация труда в своём Глобальном отчёте о заработной плате за 2014/2015 год точно так же пришла к выводу, что

"В группе развитых экономик, реальные зарплаты в 2012 и 2013 годах оставались практически на том же уровне, их рост составил 0.1% и 0.2%, соответственно. В ряде случаев — включая Грецию, Ирландию, Италию, Испанию и Великобританию — средняя реальная зарплата в 2013 году оказалась ниже уровня 2007 года… В 1999-2013 годах производительность труда рабочих в развитых экономиках росла, обгоняя рост реальной заработной платы, а доля налогов, получаемых с рабочих, в национальном доходе — что также отражает связь между заработной платой и производительностью труда – снижалась в большинстве развитых экономик".

..Всё более ненадёжному положению работающих сопутствует и сокращение прав рабочих. Ни одна страна в мире не обеспечивает полной защиты прав рабочих, как выяснила в своём отчете "Глобальные права" за 2017 год Конфедерация профессиональных союзов. По шкале от 1 до 5, где "1" обозначает страны с наивысшим рейтингом (всего лишь "нерегулярные нарушения прав") и "5", обозначающей наихудшие ("нет гарантий прав"), Великобритания и Соединённые Штаты получили "4". Такое несоответствие, наиболее выраженное в этих двух странах, так любящих поучать остальной мир, не так уж удивительно.

Наглосаксонской Ылите абсолютно на плевать на "свой" же народ - вот лучшее тому доказательство.

Кто-нибудь верит, что Дональд Трамп или Тереза Мэй, или Эммануэль Макрон, или Малькольм Тёрнбулл после получения хорошо составленного письма, объясняющего проблему, хлопнут себя по лбу и воскликнут: "Я и не знал, что такое творится!"? Скорее свиньи, слоны и белые медведи научатся летать, чем случится такое чудо. Это точно. Им и их хозяевам пофиг на быдло всякое.

Так что сегодня обнищание стран Запада больше невозможно скрывать. Сказки о "капитализме с человеческим лицом" закончились, ибо существо это оказалось чисто сказочным персонажем.

«Золотой миллиард» быстро сжимается, разрыв между бедными и богатыми увеличивается, а США и Великобритания из «витрины человечества» превращаются в рассадник нищеты. Это сильно напоминает пропаганду советских времен, но, увы, речь в данном случае идет о выводах ООН и ведущих экономистов планеты. На минувшей неделе был опубликован доклад «О неравенстве в мире», в составлении которого участвовали более ста экономистов из разных стран. Возглавил этот коллектив француз – автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти. Статистика, собранная им и его коллегами, убедительно доказывает, что того капитализма, на который тридцать лет назад молились граждане бывшего СССР, более не существует в природе. Потому, что после исчезновения СССР в нем пропала нужда. Скрывать свое истинное нутро буржуинам больше нет смысла.

Сегодняшний капитализм напоминает, скорее, романы Диккенса: богатые богатеют, бедные беднеют. И те и другие геттоизируются – но кто-то в охраняемых поселках, а кто-то в трущобах. Социальные лифты если и работают, то везут только вниз.

Авторы исследования проанализировали скорость роста доходов в разных слоях населения за последние 36 лет. Выяснилось, что начиная с 1980 года 27% от только прироста мирового богатства достались 1% человечества, а 4% пришлись на долю 0,001% – это около 76 тысяч наиболее богатых людей в мире.

Да, это началось с момента, когда одновременно к власти пришли Рейган и Тэтчер.

В то же время скорость роста доходов пресловутого «среднего класса» (то есть тех, кто находится между 50% наиболее нуждающихся и 1% сверхбогатых) замедлилась и к сегодняшнему дню практически остановилась. Если нынешний тренд на обнищание масс и обогащение миллионеров сохранится, в 2050 году 0,1% населения Земли будут владеть тем же богатством, что и весь мировой средний класс. По сути, это означает, что к 2050 году никакого среднего класса не останется в помине – он плавно вольется в ряды глобальной бедноты. Угу, он просто не нужен - сильно много жрет ресурсов.

Доклад Пикетти выявляет интересную закономерность. Быстрее только экономическое неравенство растет в ведущих экономиках мира. За успехи золотого миллиарда расплачивается быстро нищающее население развитых стран. Дык, это просто баланс восстанавливается, там был сильный перекос к "государству всеобщего благосостояния", его дольше исправлять.

В 1980 году 1% граждан США владели 22% национального богатства страны. Сегодня им принадлежит уже 39%. Владелец «Амазона» Джефф Безос за один прошлый год прибавил к своему состоянию 33 миллиарда долларов и в ноябре был провозглашен самым богатым человеком мира с общим состоянием в 100,3 миллиарда долларов.

Примерно та же картина складывается в Британии. В 1984 году 1% сверхбогатых владели 15% национального богатства, теперь – 22%. За последние тридцать лет, доказывает Пикетти, страны золотого миллиарда достигли такого же уровня экономического неравенства, как и традиционно неблагополучные в этом плане страны Африки и Ближнего Востока.

За рекордный рост доходов одного процента населения расплачивается трудящееся большинство: страны золотого миллиарда настигла эпидемия нищеты. Фонд Джозефа Раунтри – благотворительная организация, больше ста лет борющаяся с бедностью в Соединенном Королевстве – относит к беднякам четырнадцать миллионов британцев. Это примерно одна пятая от только населения страны. В «стесненных условиях», по данным фонда, проживают четыре миллиона детей и почти два миллиона стариков.

Бюро переписи населения США относит к беднякам 41 миллион американцев (12,7% населения), но многие эксперты и НКО считают эту цифру заниженной. При этом 32,6% от общего числа бедных – это дети, а между бездомных доля детей составляет 21%.

Оказалось, что разрыв между бедными и богатыми в Америке самый большой в мире. Страна также лидирует по показателю обнищания молодежи – в нужде пребывают 25% молодых американцев и только 13% их ровесников из других развитых стран. Хуже того, американцы теперь живут меньше, чаще болеют – и эта тенденция только усугубляется.

Сотрудники Walmart рассказали Олстону, что в супермаркетах этой крупнейшей в мире сети им платят настолько маленькую зарплату, что они выживают только благодаря талонам на бесплатные продукты.

Мы привыкли посмеиваться над англичанами, которые начинают переживать, едва только выпадет снег. Потому что не понимаем, что для большинства семей это означает огромные счета за отопление. В целях экономии пенсионеры не включают его на ночь, а утром их находят замерзшими. В 2016 году так умерло сорок тысяч человек. В среднем за зиму каждые семь минут погибал от холода в собственном доме один пожилой британец. Появился даже специальный термин «отопительная бедность», которой страдают 2,3 миллиона английских семей и 800 тысяч шотландских.

Я как-то писал об этом.

Миллионы англичан вынуждены ходить за бесплатными наборами продуктов в продовольственные банки. Крупнейшая сеть этих благотворительных организаций – The Trussel Trust. В прошлом году фонд раздал 1,18 миллиона трехдневных наборов продуктов, из которых 446 тысяч получили дети. За первые шесть месяцев 2017 года число выдач возросло в разных регионах на долю от 12% до 30%, и в декабре фонд был вынужден обратиться за дополнительной помощью к жертвователям, предупредив, что может не справиться с наплывом людей, пытающихся получить бесплатную еду к Рождеству.

В том числе следовательно газета Independent накануне Рождества запустила проект «Помоги голодающему ребенку». Имеются в виду отнюдь не африканские малыши, а обычные английские дети.

Оливер Твист передает им большой превед.

Обнищание в полный рост. Настолько, что лондонские врачи будут выдавать пациентам талоны на еду

Три амбулатории в боро Ламбет в центре Лондона в следующем году в пилотном режиме будут предлагать пациентам талоны на продукты стоимостью один фунт ($1,34) в рамках борьбы с голодом и недоеданием. В обмен на ваучер люди смогут купить фрукты и овощи на местных рынках. Финансирование проекта берет на себя благотворительная организация Alexandra Rose charity. Об этом сообщает The Independent.

Как полагает национальный директор благотворительного сообщества против голода Feeding Britain Рози Оглесби (Rosie Oglesby), социальные программы помогут спасти миллионы жизней ежегодно. По словам Оглесби, бороться с голодом и недоеданием - значит не просто убедиться, что у людей заполнены желудки, но помочь людям питаться правильно, получая необходимые вещества.

По словам исполнительного директора Alexandra Rose charity Джонатана Полинга (Jonathan Pauling), многим англичанам недоступны свежие полезные продукты. "Цены на продовольствие растут, а зарплаты и пенсии остаются на прежнем уровне. Понятно, почему многие едят продукты, которые не столь полезны, как хотелось бы. Ведь они доступнее и дешевле. Во многих частях страны наблюдается продовольственный недостаток, и найти свежие фрукты и овощи непросто", - пояснил Полинг.

Как рассказал врач Сэм Эверингтон (Sam Everington), в частности практикующий в районе Тауэр-Хамлетс, многие дети там недоедают и недополучают витамин D.

И кто-то еще там чего-то заикается о "талонах на продукты в СССР"??

Добро пожаловать в Эпоху Песца, дорогие обитатели бывшего первого мира. Очень многие из вас просто не впишутся в нее..

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