Последняя законодательная инициатива директора так называемого «Украинского института национальной памяти» (УИНП имени Альцгеймера) Вятровича об отмене государственного празднования 8 марта и 9 мая – хороший повод вспомнить об этой знаковой фигуре необандеровского «политикума» и возглавляемом им комичном ведомстве.

Нельзя сказать, что до «евромайданного» переворота никто на Украине не знал о Вятровиче. Нет, его фамилия была на слуху, хотя и в очень специфическом аспекте. Вроде того, как сейчас на российском ТВ у какого-нибудь «украинского эксперта» типа Ковтуна, постоянно выступающего в комическом занятие.

Вятрович был постоянной «говорящей головой» на всех телеканалах националистической ориентации (а такими при «пророссийском» Януковиче были почти все украинские каналы), но даже там ведущие относились к нему с плохо скрываемой, хотя и благожелательной, иронией. Его комментарии по любому вопросу сводились к тому, что Украине надо идти по пути великого пророка Бандеры и его апостола Шухевича и тогда она точно «придет в Европу» (видимо, как паны Стефан и Роман пришли к Гитлеру).

Хотя Вятровича представляли историком, но никто об исторических трудах этого «ученого» не слышал, а кандидатское звание он получил после «оранжевой революции» во Львове, что дополнительных комментариев не требует. Правда, юркому «бандерознавцю» удалось плотно подсесть на соросовские гранты, что дало возможность не только лично бороться с «преступным режимом» регионалов в комфортной обстановке зарубежных семинаров фонда венгерско-американского Остапа Бендера, но и издавать массовыми тиражами пухлые сборники с восхвалениями ОУН-УПА. Преимущественно авторов из числа бывших бандеровских вояк, гордящихся геноцидом польского населения на Волыни в 1943 г. или чудом уцелевших под Бродами в 1944 г., когда Красная армия, без особых усилий, превратила тщательно созданную лично Гиммлером дивизию СС «Галичина» в фарш из мяса и отходов жизнедеятельности.

В общем, Вовчик, несмотря на весь свой немалый шутовской талант и действительно незаурядную энергию, был классическим национально озабоченным грантоедом, которые перед «революцией» буквально кишели вокруг западных посольств и «правозащитных» организаций. Ничто не предвещало его превращения в великого государственного деятеля «евромайданной» Украины (впрочем, «по мощам и елей»).

Очередной (хотя, на этот раз и кровавый) путч на Козьем болоте дал путевку в жизнь многим фигурам, ранее, если и известным, то только своей неадекватностью и клептоманией. Среди них оказался и давний знакомец Вятровича – парламентарий из Львова Андрей Парубий, получивший слава благодаря обнародованной в сети официальной справке Львовского психо-неврологического диспансера о его «легкой степени умственной отсталости». Но именно этот великан мысли был комендантом «евромайдана» и, более того, командовал снайперами, провокация с которыми окончательно сломила вялое сопротивление законной власти. Став за революционные заслуги спикером Верховной Рады, он и сделал своего протеже директором УИНП.

Следует сказать несколько слов об этой структуре. Создана она была при Ющенко, укравшего название у поляков, для проведения политики «украинизации». Однако действовала она без особого фанатизма, ограничиваясь изданием за бюджетный счет националистической макулатуры и финансированием «памятных» мероприятий с пышными фуршетами. При Януковиче, боявшегося, как огня, осложнений со «свидомыми», УИНП ликвидирован не был, но со сменой руководства вел тихое существование, занимаясь вполне нейтральным исследованием запорожского казачества и прочих преданий старины глубокой.

Совершенно другим стал УИНП под чутким руководством Вятрочича, в одночасье превратившись из кролика в шакала с капающей из пасти кровью. Во-первых, УИНП почти сразу получил статус центрального органа исполнительной власти, что резко увеличило его полномочия. Но дело даже не в расширении возможностей, а в уникальной роли ведомства Вятровича в структуре власти.

От польского образца в институте окончательно осталось только сплагиаченное название.

ИНП РП создали исключительно для изучения деятельности спецслужб ПНР (например, раскрытие данных сотрудников и агентуры) и гитлеровской Германии против Польши и от поставленной ему задачи не отходил. Разумеется, сама реализованная в нем концепция «двух оккупаций» изначально порочна, антиисторична и носит откровенно антирусский характер. Но при этом институт не генерирует новые идеологические смыслы и не предпринимает попыток стать аналогом оруэлловского Министерства правды. Он вообще не занимается идеологией в широком смысле – не отслеживает соответствие выходящих книг, фильмом, статей в масс-медиа официальным идеологическим установкам и тем более конструированием ментальности населения.

При официально господствующей в Польше русофобии, ИНП не предпринимал попыток выйти за пределы своих полномочий и проводить работу в качестве идеологического или, тем более, организационно-методического центра русофобии. Его роль чисто исполнительная – в основном проведение «люстрационных мероприятий» на основании действующего закона.

При этом полномочия института довольно широкие и в некоторых аспектах шире полномочий УИНП – он, например, имеет в своем составе специальных прокуроров для проведения расследований в отношении сотрудничества с органами госбезопасности ПНР. Однако невозможно представить себе пана директора Ярослава Шарека дающим указания органам центральной власти и местного самоуправления относительно идеологического курса.

Вятрович же сумел сделать УИНП де-факто государством в государстве. Декоммунизация для него вопрос проходной, она лишь одна из многих составных частей глобального плана формирования государственной идеологии Украины как Анти-России.

Декоммунизация со свержениями памятников Ленину и советским деятелям была лишь начальным этапом деятельности УИНП. С уничтожением всех советских памятников работа стала только более активной. Например, сейчас Вятрович развернул широкую программу по борьбе с «имперской пропагандой». Она предусматривает демонтаж памятников выдающимся деятелям Российской империи, переименование улиц, названных в их честь, вычеркивание в целом их из исторической памяти Украины. Планируется, в том числе, снести памятник Екатерине Великой в Одессе и Суворову в Киеве и полностью переделать экспозицию музея Полтавской битвы, сделав его пантеоном славы Мазепе. Не пощадил галичанский идеолог «европейской Украины» даже коренного малороссиянина, знаменитого генерал-фельдмаршала Паскевича, память о котором должна полностью исчезнуть из родной Полтавы.

Вятрович и не думает скрывать, что его цель не какая-то жалкая декоммунизация, а полное искоренение только русского на Украине – в истории, культуре, образовании, абсолютно всем. Украинцы должны навсегда забыть о триедином русском народе, о его великой истории и культуре, героях и свершениях. УИНП хочет полностью переписать всю историю, начиная с древнерусского периода. Никто уже не говорит о борьбе с «тоталитарным прошлым», как задаче ведомства Вятровича – не скрывается, что задача в создании принципиально новой ментальности населения на основе глубинной антироссийской прошивки. Россия, русская цивилизация делаются УИНП не только чужими для Украины, но и вызывающими априори абсолютное отторжение, глубоко враждебными.

Вятрович, несмотря на свой сравнительно низкий статус в структуре власти, стал идеологическим и организационным центром, даже большим чем во времена оны был идеологический отдел ЦК. Распоряжения Вятровича действительно обязательны к исполнению всеми. Директор УИНП, как человек эпохи Возрождения, занимается всем и успевает все. Он дает указания по изданию и ввозу книгу, содержанию школьных и вузовских программ, теле- и радиопередачам, топонимике, экспозиции музеев, «воспитательной работе» в ВСУ и список можно продолжать еще долго.

Никто и не думает отказываться выполнять указания шефа нацпамяти. Более того, ему позволяется такое, за что другой был бы немедленно уволен. Скажем, излишне говорить насколько важны для режима отношения с Польшей – традиционным главным украинским «адвокатом» в Европе. Но они серьезно испорчены в том числе благодаря, героизирующему бандеровских палачей, Вятровичу, для которого страшная Волынская резня отнюдь не повод для покаяния, и постоянно делающего откровенно антипольские заявления Директор УИНП уже договорился до получения в Польше статуса нон-грата, но отнюдь не думает даже минимально смягчить свою риторику.

Однако было бы ошибочно считать роль Вятровича в современной Украине (точнее в том, что от нее осталось) чем-то уникальным, а его неким аналогом Распутина. Ничего демонического или просто отдельно выдающегося в этом мелком галичанском карьеристе нет. Не будь его, был бы подобран другой исполнитель для функции, предначертанной внешними кураторами, стремящихся сделать превращение Украины в вечный антироссийский плацдарм необратимым. А единственное, что это обеспечит не репрессии (играющие пусть важную, но вспомогательную роль) против всех антинационалистических сил, а полное изменение сознания населения.

Если бы бандеровское гнев и открытый фашистский дискурс Вятровича не устраивали управляющий украинским бантустаном Вашингтон, то хватило бы слабого шевеления мизинца американской послицы, чтобы он вылетел из занимаемого кресла. Рано или поздно так, точно, и произойдет. Внешние приличия в наше время все же принято соблюдать, а нынешний мир не приветствует откровенный нацизм. Уберут и даже немного осудят «перекосы», как, например, в Хорватии немного осуждают националистические «перегибы» времен правления Франьо Туджмана.

Но это будет потом. Проамериканская диктатура видит свое полное неприятие миллионами жителей Украины и следовательно гиперактивность Вятровича, борющегося со всем русским не на страх, а на совесть, сейчас жизненно необходима. УИНП нужен не в качестве обычной бюрократической структуры, как после первого майдана, а чем-то вроде украинского «Аненербе». Пусть карикатурное, в смешном хуторянском исполнении, пусть анекдотично звучит сравнение, как говорят во Львове, «рагуля» Вятровича с тонким интеллектуалом Вольфрамом Зиверсом, но поставленную задачу оно выполняет.

Так что впустую в Варшаве возмущаются хамством директора УИНП, позволяющего себе, создавая проблемы лично Порошенко, публичные рассуждения на тему «плохого знания истории» президентом Польши. Мавр еще не сделал своего дела, и общие хозяева не позволят его пока уйти.

Дмитрий Тесленко

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