Під час недавніх зйомок американського реаліті-шоу «Я знаменитість, заберіть мене звідси!» 70-річна Кейтлін Дженнер розповіла, що в грудні у неї з'явиться ще один онук.







Дочка американської зірки-трансгендера, 22-річна Кайлі Дженнер, вже не раз говорила про те, що хоче другу дитину - деякі інсайдери стверджували, що вона планувала завагітніти до кінця цього року. Однією з причин розставання з Тревісом Скоттом цієї осені Дженнер також називала його небажання заводити другу дитину, в той час як вона мріяла про велику родину.



Главу сімейства Кардашьян-Дженнер таке зізнання Кейтлін зовсім не порадувало. 64-річна Кріс не в захваті від того, що її екс-чоловік може видати секретну інформацію, не подумавши.



«Кріс розуміє, що її екс-чоловік не буде навмисно розкривати таємниці. Але також вона прекрасно знає, що Кейтлін не раз публічно, не думаючи, говорила речі, які абсолютно не йшли на користь її родичам. Це не може не хвилювати її», - процитував інсайдера портал Hollywood Life.



Кайлі, в свою чергу, лише посміялася над чутками про її другу вагітність. Першу вагітність вона ретельно приховувала: про те, що юна мільярдерка зі списку Forbes, стала мамою в перший раз, публіка дізналася вже після народження Стормі.

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