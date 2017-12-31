|Из-за сильных морозов в Вашингтоне введено чрезвычайное положение
|31.12.2017 18:42
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https://www.facebook.com/MayorMurielBowser/posts/1793686470664781
Баузер отметила, что в Вашингтоне "слишком холодно находиться на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.В эти дни температура воздуха в столице США опускается до -11 градусов по Цельсию, днем она составляет около -6 градусов.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад.
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