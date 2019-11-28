37-річна Віра Брежнєва знає, як підвищити «градус». Блондинка спантеличила шанувальників серією натяків.



Дружина 56-річного Костянтина Меладзе поділилася атмосферним чорно-білим знімком. На ньому співачка відображена в ліжку: кадр загадково обривається після зони її декольте.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 26 Лис 2019 р. о 8:27 PST



На фото блондинка явно позує оголеною. Але навіть не це головне: в підписі Віра розповіла про свій стан і пообіцяла скоро поділитися радісною новиною.



«У передчутті і очманіла від темпу мого листопаду... Розумію, що якби знімали реаліті про моє життя, один день не помістився б у серію) А особливо в цьому місяці», - інтригуюче написала Брежнєва в Інстаграм.



Шанувальники припустили, що артистка збирається повідомити про свою вагітність. Віра і Костянтин офіційно зареєстрували свої стосунки у 2015 році. З тих пір багато хто впевнений, що співачка і композитор рано чи пізно обов'язково захочуть поповнення в сімействі.

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