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Предновогодний день на Донбассе прошел без обстрелов – штаб АТО
31.12.2017 18:49
Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня и строго придерживаются Минских договоренностей, отметили в штабе АТО. За день в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – говорится в сообщении.Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня и строго придерживаются Минских договоренностей, отметили в штабе.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1805057389505059
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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