В то время как в солнечной Вене точились дебаты между министрами нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК, либо прибывающих в орбите картеля, в Норвегии продолжили движение к обнаружению миллиарда баррелей черного золота.

Так, на сегодняшний день в холодных водах Баренцева моря норвежцы пробурили десять поисковых скважин, которые позволили им обнаружить более 300 млн баррелей нефти. Причем, данные объемы не только превышают прошлогодние результаты геологоразведки, но дают основания предполагать, что в данном районе залежи составят не менее 1 млрд баррелей.

Всего в этом году норвежцы намерены пробурить 30 поисковых скважин.

Собственно, чем больше Норвегия будет добывать нефти, тем лучше, не только для ценообразования, но и для рынка ЕС, на который будет поставляться сырье, создающее конкуренцию неким другим представителям, качеством черного золота которых европейцы в последнее время не отдельно довольны. Разумеется, речь идет о РФ, импорт нефти которой в страны ЕС упал на 16%.

Як то кажуть – мазаль тов!

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