|Из-за сильных морозов в Вашингтоне ввели чрезвычайное положение
|31.12.2017 18:57
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https://www.facebook.com/MayorMurielBowser/posts/1793686470664781
Баузер отметила, что в Вашингтоне "слишком холодно находиться на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.В эти дни температура воздуха в столице США опускается до –11 градусов по Цельсию, днем она составляет около –6 градусов.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад.
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