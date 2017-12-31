В эти дни в столице США Вашингтоне ночная температура доходит до –11 градусов по Цельсию, что непривычно для тех широт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Для Вашингтона нынешние холода непривычны Фото: ЕРА "Мы ввели в действие наш чрезвычайный план по холодной погоде, который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", – написала она. https://www.facebook.com/MayorMurielBowser/posts/1793686470664781 Баузер отметила, что в Вашингтоне "слишком холодно находиться на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.В эти дни температура воздуха в столице США опускается до –11 градусов по Цельсию, днем она составляет около –6 градусов.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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