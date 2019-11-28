Вашингтон продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и будет продолжать давление на Россию.

США приветствуют «сложные шаги» для достижения мира президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом «нормандской четверки» в Париже. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает РИА Новости.

Американский дипломат заверила, что Вашингтон продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и будет поддерживать давление на Россию для восстановления контроля Киева над территорией Донбасса.

«В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ортагус также заявила, что США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для процветания и безопасности.

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