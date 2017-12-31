Возле Жовквы Львовской обл перевернулся автобус Sprinter. 8 человек госпитализированы.

Микроавтобус ехал из Польши в Тернополь. Авария произошла в 02:20, сообщил депутат Игорь Зинкевич в Facebook, передает со ссылкой на .

" на трассе М-09 возле АЗС города в селе Воля-Высоцкая. В результате в Жовковскую больницу доставлены восемь человек с различными повреждениями и переломами", - написал он.

Водителем был 35-летний житель Тернополя. Пять пострадавших доставили в больницу города , а еще трех увезли во Львов.

Полицейские устанавливают обстоятельства .

У Львова карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом. Телесные повреждения получили 3 человека, из них 2 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

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