|Перевернулся автобус который, на праздники вез людей из Польши
|31.12.2017 18:59
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Возле Жовквы Львовской обл перевернулся автобус Sprinter. 8 человек госпитализированы.
Микроавтобус ехал из Польши в Тернополь. Авария произошла в 02:20, сообщил депутат Игорь Зинкевич в Facebook, передает со ссылкой на .
" на трассе М-09 возле АЗС города в селе Воля-Высоцкая. В результате в Жовковскую больницу доставлены восемь человек с различными повреждениями и переломами", - написал он.
Водителем был 35-летний житель Тернополя. Пять пострадавших доставили в больницу города , а еще трех увезли во Львов.
Полицейские устанавливают обстоятельства .
У Львова карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом. Телесные повреждения получили 3 человека, из них 2 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.
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