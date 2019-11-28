Об этом заявила во время телефонной пресс-конференции в среду официальный представитель Государственного департамента США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты возглавляли процесс создания Альянса и до сих пор считают его платформой, которая будет праздновать 70-летие, остается самым успешным Альянсом в истории", - подчеркнула чиновница администрации США.

Комментируя высказывания президента Макрона об отсутствии координации между союзниками и приближении "смерти мозга" НАТО, официальная представительница Госдепа подчеркнула, что в Вашингтоне "не считают спорным вопросом" взаимодействие в Альянсе.

"Президент (Трамп – ред.), как и госсекретарь (Помпео – ред.) на протяжении многих лет очень четко заявляли об очень мощной поддержке Альянса со своей стороны", - отметила американская чиновница.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают играть ключевую лидерскую роль в Альянсе и напомнила об инициативе президента Трампа несколько лет назад о "справедливом" распределении финансового бремени, то есть взносов стран-членов.

"Один из акцентов на заседании этого года (саммита НАТО в Лондоне – ред.) будет сосредоточен на успешности распределения бремени. Думаю, окончательные заявления, которые выйдут по этому поводу, будут позитивными",- подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что члены Альянса достигли значительного прогресса в этом вопросе, и об этом пойдет речь во время саммита на следующей неделе.

Как сообщал Укринформ, президент Франции Эммануэль Макрон в начале ноября в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

Ранее Макрон часто заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

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