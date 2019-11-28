Как сообщила в среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть российское предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом французский руководитель сообщил своему российскому коллеге в письме. Таким образом, он стал первым главой государства—члена НАТО, позитивно откликнувшимся на инициативу Москвы. Сообщает Коммерсант.

Владимир Путин призвал страны НАТО ввести такой мораторий после того, как 2 августа перестал существовать советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), запрещавший иметь и развертывать такие системы вооружений.

С соответствующим предложением президент РФ обратился к своим западным коллегам в письме от 18 сентября, о котором первым сообщил “Ъ ”.

В послании Владимира Путина, в частности, говорилось: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

До сих пор не было известно ни об одном положительном отклике на это письмо.

В своих публичных заявлениях представители структур НАТО и стран—членов этого блока лишь критиковали российскую инициативу, настаивая на том, что Москва уже нарушила озвученный ею мораторий.

Так, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью “Ъ” сказала, что с точки зрения Североатлантического альянса «российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены НАТО убеждены, что российская (крылатая ракета наземного базирования, которую США считают "запрещенной".— ред.) 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты».

Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung , следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное письмо, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».

Французский руководитель считает необходимым обсудить идею моратория в двустороннем и многосторонних форматах. И подчеркивает, что для реализации этой инициативы сторонам будет необходимо договориться о «заслуживающих доверия, серьезных взаимных мерах верификации».

Отметим, что в своем сентябрьском письме Владимир Путин сразу сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах.

В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивается, что Эмманюэль Макрон таким образом уже во второй раз за короткое время «плывет против течения» в Североатлантическом альянсе.

В начале ноября президент Франции в интервью изданию The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. Реплика французского лидера относилась, прежде только, к противоречиям между США и Турцией и их несогласованным действиям в Сирии. Но во многих странах—членах альянса этот диагноз вызвал непонимание и раздражение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок сохраняет силу и единство.

Москва в свою очередь подвергла критике «пассивную» позицию европейских стран в связи с перспективной развертывания в Европе американских ракет средней дальности, которую российские власти считают «реальной».

В четверг Эмманюэль Макрон примет в Париже генсека НАТО Йенса Столтенберга. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, стороны обсудят и российское предложение по ракетам. Этот вопрос, как ожидается, станет одним из ключевых и на декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

Эмманюель Макрон в последнее время — опять же вопреки линии НАТО — все чаще высказывается за восстановление сотрудничества с Россией. Так, вскоре после встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне он выступил с речью, в которой призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и выстраивать их без оглядки на США.

«Полагаю, что нам надо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что Европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет безопасным, если мы не примирим и не проясним наши отношения с Россией»,— сказал он, добавив, что такой подход может не понравиться ряду союзников Франции.

Таким образом Нормандский формат смешивается с темой ядерного сдерживания. Макрону дают пас и он может, подыгрывая Москве по Донбассу, войти в историю в сюжете сохранения безопасности Европы.

Теперь становится понятно, почему Путин согласился на Париж: украинский кейс - слишком мелко для такой встречи.

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