Власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за антиправительственных протестов, передает со ссылкой на Reuters.

Как сообщает СМИ, "на самом высоком уровне было принято решение ограничить доступ к Telegram и Instagram".

Руководство Ирана считает, что блокирование позволит "поддержать порядок" в республике.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров.

В своем миниблоге в Twitter Дуров сообщил, что доступ к мессенджеру в Иране заблокировали после отказа администрации Telegram закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира