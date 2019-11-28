|Киевский блэкаут: в центре столицы пропал свет – депутаты в Раде в темноте обсуждали экологическую политику. Видео
|28.11.2019 08:40
|
В среду, 27 ноября, в центре Киева, в Печерском районе без света остались ряд жилых домов и государственных учреждений. Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".
В это время в Верховной Раде проходили слушания по приоритетам экологической политики. Примерно в 17:20 в сессионном зале парламента пропал свет. Видео слушаний в потемках разместила в своем Facebook Татьяна Лампика, которая присутствовала на заседании.
Когда выключился свет, активист выступал с докладом.
Судя по видео, в зале было мало депутатов, а министр вообще отсутствовал. Некоторые, кто был на слушаниях, подсвечивали зал мобильными телефонами.
Говорить в темноте долго не пришлось — свет включили спустя несколько минут, сообщает "
Между тем, в "
В течение ночи специалисты пообещали провести ремонт поврежденного оборудования распределительной подстанции, чтобы восстановить питания клиентам по основной схеме.