В Соединенных Штатах Америки, в штат Денвер, в результате стрельбы ранения получили несколько полицейских и гражданских. Об этом сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас в Twitter.

При этом о том, что именно произошло, в полиции штата не уточняют. Известно лишь, что сначала поступила информация об одном раненом полицейском, а затем их количество выросло до нескольких.

Так же в полиции не дают никаких комментариев о характере инцидента. Вместе с тем правоохранители выступили с предупреждением к местным жителям избегать района, где произошла стрельба. Впоследствии в американской полиции сообщили, что стрелка был застрелен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более 2 тысяч человек в Тель-Авиве вишли на митинг, направленный против коррупции в израильском правительстве.

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