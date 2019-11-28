б этом сообщается на сайте НТУ "ХПИ".

"Уникальное изобретение позволит решить потребности Вооруженных Сил Украины. В установке применяется уникальная технология, которая заключается в детонации смеси бензина с воздухом и, за счет действия ударной волны на дымовую смесь, происходит распыление аэрозоля", - говорится в сообщении.

Основное отличие технологии заключается в том, что принцип детонации реализуется на поршневой системе. То есть поршневой компрессор при сгорании значительно снижает стоимость аналогичных систем, работающих на газотурбинных двигателях, объясняет заведующий кафедрой общей электротехники НТУ "ХПИ" Константин Корытченко.

Полевые испытания генератора уже провели.

"Это установка компактная, легкая в эксплуатации, эффективно обеспечивает маскировку как в инфракрасном, так и в видимом спектре излучения", — говорит доцент кафедры военной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины Александр Сакун.

"Политех" планирует сотрудничать с Фондом поддержки изобретений Министерства экономического развития и торговли и производителем газоанализаторов "Экотест" для создания стартапа, который решит задачу маскировки техники и войск Вооруженных Сил Украины.

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