"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком" – так поздравила россиян социальная сеть "ВКонтакте". Позже соцсеть исправила ошибку Фото: Диана Нейма / Twitter Жители РФ получили поздравление от мобильного приложения социальной сети следующего содержания: "З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком". Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb — Диана Нейма (@diana_neima) 31 грудня 2017 р. Кажется, вк слишком много знает pic.twitter.com/s2lmoBY26d — Ma Sha (@Rebekka838) 31 грудня 2017 р. поч вк мне пишет на украинском pic.twitter.com/YdTcLF9mUw — Aeon (@AeonMW2) 31 грудня 2017 р. В комментарии российскому издания TJ представитель социальной сети рассказал, что ошибка была оперативно исправлена.15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".17 мая приказ о введении новых санкций опубликовали в "Урядовому кур'єрі" и он вступил в силу. До 1 июня сайты, которые попали под санкции, должны были заблокировать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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