|"ВКонтакте" разослал поздравления российским пользователям на украинском языке
|31.12.2017 19:20
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Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb— Диана Нейма (@diana_neima) 31 грудня 2017 р.
Кажется, вк слишком много знает pic.twitter.com/s2lmoBY26d— Ma Sha (@Rebekka838) 31 грудня 2017 р.
поч вк мне пишет на украинском pic.twitter.com/YdTcLF9mUw— Aeon (@AeonMW2) 31 грудня 2017 р.
В комментарии российскому издания TJ представитель социальной сети рассказал, что ошибка была оперативно исправлена.15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".17 мая приказ о введении новых санкций опубликовали в "Урядовому кур'єрі" и он вступил в силу. До 1 июня сайты, которые попали под санкции, должны были заблокировать.
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