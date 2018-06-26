В июне европейские власти повысили пошлины на ввоз американских мотоциклов с 6% до 31%. Из-за этого Harley-Davidson расширит производство на заводах в Индии, Бразилии, Австралии и Таиланде. Из-за новых тарифов каждый мотоцикл Harley-Davidson мог подорожать на $2,2 тыс. Фото: EPA 22 июня европейские власти повысили пошлины на ввоз некоторых американских товаров, в том числе мотоциклов, с 6% до 31%. По оценке Harley-Davidson, это повысило бы расходы на каждый мотоцикл, продаваемый в Европе, на $2,2 тыс. За год такое повышение тарифов привело бы к издержкам от $90 млн до $100 млн.Чтобы избежать повышения цен на продукцию, компания решила в течение 18 месяцев расширить выпуск мотоциклов для рынка ЕС на заводах в Индии, Бразилии, Австралии и Таиланде.Европейский рынок – второй по значению для Harley-Davidson после американского, в прошлом году компания продала тут около 40 тыс. мотоциклов. На ЕС приходится 16,5% мировых продаж Harley-Davidson. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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