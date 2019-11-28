Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает.

Сразу три женщины заявили, что американский дипломат целовал или пытался сделать это без их согласия.

Сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США при ЕС Гордона Сондланда, который является одним из ключевых свидетелей в расследовании дела об импичменте президента Дональда Трампа, пишет The Hill.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им препоны в профессиональном смысле.

Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира