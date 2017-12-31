В Киеве возле посольства РФ прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных. Об этом сообщает .

«Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом», — отметила корреспондент.

Участники акции выразили надежду, что именно через СМИ те люди, которые сейчас незаконно находятся в РФ, их услышат.

Обращение также направили к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

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