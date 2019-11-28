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ГБР проводит обыски в доме волонтера после ее обращения к президенту
28.11.2019 09:24
Сотрудники ГБР проводят обыски в доме волонтера Маруси Зверобой после ее обращения к президенту
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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