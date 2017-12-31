С 1 января 2018 года в Украине вступают в силу новые правила дорожного движения, главным нововведением которых есть пункт о том, что в пределах населенного пункта можно ехать со скоростью, не превышающей 50 км / ч.

Разрешена скоростью движения в населенных пунктах - до 50 км / ч, передает со ссылкой на .

"На сегодня в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км / ч, а в особых пунктах - 30 км / ч", - говорится в пояснении к постановлению Кабмина ", - говорится в пояснении к постановлению .

Среди других изменений - срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Стало известно, какие нарушения ПДД фиксируют 4100 камер в .

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