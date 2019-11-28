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ГБР проводит обыск у волонтера Зверобой, которая угрожала Зеленскому. Видео
28.11.2019 09:36

Детективы Государственного бюро расследований начали обыски у украинского волонтера Маруси Зверобой, которая ранее угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

ГБР проводит обыск у волонтера Зверобой, которая угрожала Зеленскому. Видео

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Судя по видео, Зверобой вручили согласие на обыск в ее жилье и попросили охотно сдать мобильный телефон.

"Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения "Альфа".

 

Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич.

 

В настоящее время начинаем следственное действие - обыск.

 

Постановление вам вручено, ознакомьтесь, пожалуйста.

 

Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников...", - сказал следователь.

 

 

На данный момент в пресс-службе ГБР не сообщают информации о следственных действиях в доме волонтера.

Напомним, 26 ноября следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении действующему народному депутату от "ЕС" Софии Федыне и волонтеру Маруси Зверобой. Их подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Поводом для проведения стала трансляция Федыны и Зверобой в Facebook, где они с использованием ненормативной лексики раскритиковали общения Зеленского с добровольцами в Золотом. Депутат в видео заявляла, что возле президента "ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".

 

 

 

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