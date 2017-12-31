Последние полгода я был в постоянной тревоге.

Что бы я ни писал на «эту» тему в Фейсбуке, он обрушивался на меня нескрываемым злым штормом, сметая беспощадными волнами любые рассуждения, и считая, что на самом деле всё совсем не так. А я и сам это знал.

Но ровно полгода назад я получил письмо, которое разворотило мою душу и разорвало все шаблоны. Я не знаю, почему его прислали именно мне, а может и другим людям, но оно отдавало тем красочным спамом, которое иногда присылают желающим получить наследство из Нигерии.

Однако в этом письме были такие правдоподобные маркеры, что они до предела осерьёзнивали это конспирологическое приключение. Жаль, что ни с кем не посоветуешься, секрет не выдашь. Даже заикнуться некому.

Потому что это было опасно, несбыточно и драматически авантюрно. В общем, в письме было приглашение присутствовать на особом саммите. Не смейтесь, — на тему «О судьбах человечества». Вот вы бы что подумали? Как отреагировали?.. Отправили бы сразу в спам?

Мне предлагалось прилететь в Турцию, на территорию некогда процветавшего царства Лидия, где родилась первая в истории человечества «монета», по нашему coin, коин. Её там, в VII веке до нашей эры чеканили из электрума — природного сплава золота и серебра.

Дата встречи тоже вызывала сразу аллергию, потому что у меня были совсем другие планы на эту Новогоднюю Ночь. Да и кто меня спокойно отпустит из дома «в такое время» и «на такой ивент»?

Но разве могут быть препятствия для познания неизведанного? Просто в письме внизу стояла подпись:

Сатоши Накамото.

Я онемел. С электронным адресом и телефонами… Может, розыгрыш? Ведь он скрывается от только мира! Я навёл какие мог справки, в том числе, и по другим каналам, и, была-не-была… полетел. А где я ещё узнаю что-то новенькое о судьбах человечества?

Просто в Новый Год часто случаются чудеса, и со мной часто случались, вдруг и тут повезёт? А ещё под ёлочкой переосмысливают итоги прошедшего года. Но согласитесь, разве часто бывает, что итоги и перспективы на будущее меряют не каким-то одним годом, а целой эпохой тысячелетия, как предстоит здесь?

…До звона новогодних бокалов оставалось 6 часов. Саммит ещё не начался, но присутствующие потихонечку рассаживались на подушках по периметру широкого овального турецкого ковра.

У края веранды стоял в полборота Сатоши Накамото. Да, тот самый знаменитый «человек-невидимка», который взорвал весь мир своей тотальной революцией криптовалют.

Узко прищуренные самурайские глазки.., взгляд, уже живущий в будущем…, и едва скрываемое им, и не сильно приятное для других, чувство доминирования над «миром настоящим».

Ему-то легко, он парит над этим миром… А у большинства людей на Земле, кто попался на удочку криптовалют, все эти биткоины вызывали заслуженное гневное раздражение:

И у тех, кто опоздал вложиться, и не может от этого спокойно спать… И у тех, кто постоянно влетает в противофазу с перманентными колебаниями этого проклятого биткоина, теряя деньги на падающих курсах… И у тех прагматиков, которые всем говорят, что это очередное разводилово, МММ, и ожидают, что когда оно всё рухнет, они потом великоважно скажут: ну, я же предупреждал.

С другой стороны, если бы существовал только один этот биткоин, никто бы его всерьёз не воспринимал. Но когда этих криптовалют уже эмитировано свыше 700, то это явление стало невозможно игнорировать. Их разнообразие становилось надёжным фундаментом их устойчивости и непотопляемости.

Ведь даже если биткоин когда-то не устоит и завалится, то его место тут же займут «товарищи»: эфириумы и др. Отряд не заметит потери бойца и яблочко песню споёт до конца… Мир перевернётся.

Сатоши смотрел сквозь пелену марева пустыни, за горизонт. И ему было видно даже то, что скрывается там, за этим горизонтом.

Ему привиделись все враждовавшие здесь прошлые империи – Римская, Египетская, Вавилонская, Аравийская, которые воевали на уничтожение. За что? За эти самые лидийские монеты. Coins.

А что, если на место коинов придут биткоины!? Будет ли человечество биться за них насмерть? Судя по ажиотажу, который он развернул в мире, — не исключено.

Просто если древние коины надо было физически отнимать у врагов, то биткоины отнять нельзя! Можно только намайнить или заработать, потому что в них всё прозрачно. Ничего не утаишь в пещере или в сейфе. Кошелёк где-то в облаках… И вообще, это другая модель существования людей, похожая на мистику. Деньги есть, но пощупать их нельзя.

Смеркалось. Прибывали всё новые и новые машины. На широкой веранде исторической Лидийской крепости группками тихо переговаривались не просто важные люди, а съехавшиеся сюда настоящие владельцы-акционеры нашей планеты: Ротшильды, Рокфеллеры, Бильдербергский клуб, Римский клуб, правление Давоса и приглашенные знаменитые в мире лидеры прогресса. Всего 100 человек. Получился ситуативный Вселенский СуперКлуб, весь в черных пиджаках, а прогрессисты в джинсах.

Так как обвинения мировых СМИ и недоверчивых антибиткоинистов на криптовалюту приобретали в последнее время убийственный характер, то месяц назад Сатоши пригласил их на эту встречу, пригрозив им. Он написал им, что их эпоха окончилась, и им пора сдаваться.

Они же, могучие и всесильные, решили дать ему отпор. Нечего, мол, посягать на их монополию владения планетой. Однако они никак не ожидали последовавшего обрыва своих жизней и окончательного вырождения их многовековых фамильных историй.

Сатоши Накамото делил всех людей на три группы.

1. Рабы-роботы. Это те, кто только и делает, что каждое утро теперь нервно бежит смотреть курс биткоина по отношению к американскому доллару – взметнулся или упал… А также те, которые майнят, покупают и продают видеокарты, жгут электричество, выкупая целые деревни и маленькие гидростанции. В ряду с ними стоят обменщики криптовалют – трейдеры и зубры по ISO. У всех у них линейное мышление.

2. Технологи, которые создают программы, схемы и логистику. А также Инструкторы, которых Сатоши заранее внедрил в узловые места мирового значения, чтобы они там проводили подрывную работу. Чтобы когда придет время, они «выстрелили», провозглашая везде, где только можно: Да, биткоин – это выгодно!». Где он их разместил? Вот где:

— биржи (Нью-Йоркская, Лондонская, Франкфуртская, Гонконгская);

— инвестиционные фонды (Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Berkshire Hathaway):

— интернетные сети и программы (Google, Facebook и др.);

— бото-хакерские фабрики (сотни);

— сообщества мировых философов, футурологов и кластеры прогрессистов.

Он устроил эту засаду с самого начала, с 2009 года, как только понял, какое могущественное оружие появилось у него в руках – криптовалюта. И привлёк Технологов и Инструкторов, потому что у них нелинейное мышление, и они филигранно действуют в экстремальных ситуациях.

3. Новые акционеры планеты. Это вершина пирамиды. Часть из них присутствует здесь, на этом фантастическом саммите. Кроме владельцев заоблачно богатых фондов и элитных клубов за столом удобно устроились Баффет, Безос, Гейтс, Цукерберг, Маск, а также китайские, индийские инвесторы и несколько знаменитых футурологов (Каку, Курцвейл). Эти люди потому на самом верху, что обладают многомерным мышлением.

По историческому старшинству саммит открыл представитель Ротшильдов, банковская империя которых решила не отставать от времени и переиграть несгибаемого японца на его поле.

Сатоши молча выслушал увертюру Ротшильда и подхватил разговор в несвойственной японцам манере – атакующей, без экивоков. А как ещё разговаривать с дряхлеющими потомками аристократов из прошлой эпохи?

— Господа! Вы катастрофически опоздали на этот поезд. За всю вашу индустриальную эру вы добились уровня капитализации только, что создано на планете на сумму только $300 триллионов. И больше вы выжать из мировой экономики не можете. Теперь вы тормоз и источник деградации на Земле.

В то же время, за последние годы уровень капитализации биткоина и других криптовалют уже превысил $1 триллион с поражающими воображение темпами прироста. Уже скоро Биткоин перекроет всё, что есть на планете, и вы больше не будете никому нужны.

— Поосторожней, Сатоши-сан, — вмешался Рокфеллер-джуниор. Мы пережили войны, революции, кризисы и смерти. И ничего, выжили, и вас переживём.

Да, мы заметили, что вы назвали свою валюту Биткоином. Скорее только, из-за того, что первые три буквы отражают единицу измерения в Информационной эпохе. Но и мы помним всё. В Аграрную эпоху меняли мешок зерна на корову, которые были эквивалентами продукции природы… В Индустриальную эпоху меняли уже рукотворные товары, произведенные машинами и механизмами.

А что предлагаете вы на обмен своими воздушными деньгами? Пустоту?

— В Информационную эпоху, — поднял палец кверху Сатоши, — обмениваются продукцией, изготовленной мозгом – мыслями, смыслами, информацией. Скоро уже не будет необходимости владеть реальными вещами. Можно будет владеть ими виртуально, и никто не поймет и не отличит.

Через 20 лет капитализация продукции планеты составит 1 квадриллион в прежних привычных ваших долларах, но исчисление будет вестись, к счастью, уже в биткоинах. И вы потеряется всю вашу власть и все ваши монополии. Вот, что мы сделаем. Смотрите:

Мы пресечём ваши монополии на 7 сфер жизни общества. Это то, на чём вы держитесь, как Кощеи бессмертные:

На избыточное госрегулирование

На применение силы правительствами всех стран

На налоги

На эмиссию денег

На перераспределение социальных благ

На информационные блокады

На систему образования

Теперь всё будет автоматически прозрачно. Что-как-кто-где-когда-зачем-и-сколько. Разве вы забыли, что ваши банки были придуманы для облегчения обмена денег, их хранения, перевозки и накопления? И ваши банки ещё ценились за секретность. Где теперь это всё? Вы больше не нужны. Больше того, о вас все всё знают!

Может, хотите, чтобы я напомнил вам притчу об Ахиллесовой пяте? Так вот, с сегодняшнего дня, а точнее, с этой Новогодней ночи, мы прижигаем вам все ваши пятки. А убегать вам некуда. И с собой вы ничего не унесёте.

СуперКлуб сидел молча, переваривая эту нелинейную, многомерную и смертельную информацию.

А дальше пошло уже совсем невообразимое.

— Вы, наверное, заметили, как негативно активизировался мир в последние годы. И вы, наверное, думаете, что это такой своенравный Трамп, неизвестно кем и как избранный. Или Путин – гибридно-агрессивно захватнический. Или правитель Асад. Или примитивно-тщеславный корейский гегемон Ын…

Так вот. Это всё – моя работа. Это я спровоцировал последние мировые конфликты и странные выборы в разных странах, чтобы отвлечь внимание от новых денег, и обесценить старые валюты. Напрасно некоторые «мировые лидеры» самодовольно считают, что это они внедрили своих шпионов и хакеров в мировые социальные сети, чтобы повлиять на выборы в Америке и Европе. Щас! Это были мои орлы, выпестованные для полного переформатирования мира.

Ведь в Вашем мире уже невозможно жить. Вы испортили этот мир!

Ваши НАТО, ООН, ОПЕК, АСЕАН, Евросоюз, затухают, кто с агонией, кто молча и медленно, но неумолимо и неуклонно.

Вы заразили планету кризисами бедности, энергетики, продовольствия, экономики, мультикультурности и морали.

Даже в школах знания стали дискомфортными: что ни учишь – всё не то и не так. Вы лишаете детей будущего!

Вы всё ещё думаете, что биткоин – это деньги!? Типа, новые деньги, вместо прежних фиатных долларов и фунтов?.. Как вы заблуждаетесь!

Да я в каждое слово вкладываю смысл! Криптовалюта. Крипто, зашифрованная! Криптовалюта – это не только деньги, которые можно зарабатывать или тратить.

В Крипте зашифровано главное – сколько стоит человек.

Его стоимость определяется по семи базовым параметрам: ум, здоровье, мораль, мысли, знания, память и многомерность.

Вот он, главный вопрос новой Информационной эпохи: Сколько стоит человек для эволюции цивилизации? И нужен ли он вообще цивилизации? Или он спам и треш? Куда он устремился, этот человек???

Эту пламенную речь можно было слушать вечно. Но тут СуперКлуб попросил перерыв, потому что надвигалось, как туча, нечто непредвиденное. И на этот случай у них была домашняя заготовка.

Было уже 11 вечера, и за оставшийся час до Нового Года надо было всё окончательно решить.

Однако и Сатоши не мог упустить инициативу. Он быстро махнул рукой и из сада вышли 100 нежнейших созданий в исторических Лидийских новогодних нарядах.

Девушки на вытянутых руках несли большие древние Лидийские монеты, каждая размером с круглый поднос. А на этих монетах возлегали раскрытые планшеты. Все, затаив дыхание, смотрели на это монетное шествие.

Но выдохнуть они уже не могли. Планшеты были волшебными. Стоило каждому посмотреть в него и начать листать страницы, как замирало сердце. От страха и безысходности.

Из монитора выплёскивалась информация о каждом из приехавших на этот саммит. Заголовок гласил: КриптоВалюта – это не деньги. Это зашифрованная жизнь каждого человека. И вот как она расшифровывается.

На каждого была не просто Big Data. А абсолютно всё, начиная с рождения: болезни, анализы, характер, знания, умения, взаимоотношения со всеми, все сексуальные контакты за всю жизнь, деньги, все счета, движимое и недвижимое имущество, карьера, родственники, способ мышления, стиль жизни и громадный перечень жизненных ошибок и преступлений.

Это бы не так сильно их взбесило, если бы не то обстоятельство, что там был и прогноз на их ближайшее и ужасное будущее. В первый же день нового года вся их тайная жизнь станет достоянием социальных сетей. Внизу была финальная фраза: Это вам урок того, чем отличается прошлая эпоха от наступающей.

Они поняли: это западня.

А что же вторая стайка людей, которые недоумевали, зачем их позвали на этот разгром команды титанов Всепланетного акционерного общества?

Сатоши пошел к ним и сказал: Мир сильно переструктурируется. В том числе, и благодаря вам. Вот уже возникли вместо тысяч маленьких авиакомпаний 3 огромные авиакорпорации «Star Alliance», «Sky Team», «One World»… Вместо тысяч телефонных компаний – несколько всемирных брендов (Apple , Samsung, Xiaomi)… Вместо миллионов разных школ – три крупные образовательные платформы 3D, 7W и 64Q… Вместо разномастных денег – замещение их конкурирующими криптовалютами. Так мы быстро выровняем уровни развития всех стран. С вашей помощью.

Внезапно за спиной у него возник шум. Ах, вот оно что! СуперКлуб так просто не сдаётся! От «Ротшильдов» отделились 4 греческих атлета, которые на вытянутых руках несли пьедестал, на котором громоздился большой камень с красочным иероглифом:

両面属 — Двуликий Янус.

Я осторожно оглянулся по сторонам, напряжение нарастало. До Нового Года оставалось 15 минут.

Слово взял главный «Ротшильд», показывая на камень: Сегодня необычный день. Мало кто знает, что 1 января, как начало года, было установлено римским императором Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот праздничный день был посвящён Богу Выбора Янусу, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, другое – назад. Отсюда и название месяца Январь, который смотрит и в прошлый год и в наступивший.

— Сатоши-сан, — обратился он к нему, — не бывает так, чтобы смотреть только вперёд или только назад. Мы оба созданы для прогресса человечества. Этот исторический камень был привезен в те стародавние времена из далёкой Японии в Римскую Империю. И передавался, как эстафета, от империи к империи. Мы хранили его в своей империи, и теперь передаём его вам. Не в знак слабости, а в знак силы наших интеллектов.

Наступает период перехода от территориальных империй – к виртуальным. И мы осознаём, как и вы, свою ответственность перед будущими поколениями. И сделаем всё возможное, чтобы все валюты сосуществовали мирно. До тех самых пор, пока не победит сильнейшая.

А новогодний мой тост будет за то, чтобы нам помог Бог Янус, и чтобы в наступающем году, в условиях постоянного мучительного выбора, люди имели возможность выбирать между хорошим и очень хорошим, а не между плохим и очень плохим.

Часы пробили полночь. В небо взметнулись салюты.

Девушки разносили шампанское. Теперь ответный тост ожидали от Сатоши Накамото.

Сатоши вышел к краю веранды и посмотрел далеко за горизонт. В голове его свербили две мысли. Первая: пора ли уже открывать миру своё настоящее имя?

И вторая: А какая будет жизнь после биткоина?

Конец.

= = = = =

…Послевкусие.

Все имена и события – просто совпадения, и в эту новогоднюю ночь никто не пострадал.

Спасибо моим любимым читателям, что не бросились в порыве расшифровки денежной и криптовой страсти костерить эти бестелесные биткоины и эфириумы. И меня вместе с ними. А просто помечтали о будущем, о лучших временах, о финансовых интеллектах и волшебных новогодних приключениях.

Я объявил этот новый год – Везучим. Поэтому желаю всем своим друзьям счастья, везения и много-много новых и старых денег.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира